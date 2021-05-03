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رئيس جهاز "العاشر من رمضان" يزور الكنائس بالمدينة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

زار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، كنيسة (السيدة العذراء بالمجاورة الأولي)، والكنيسة الإنجيلية بالمجاورة الـ٣٢، والكنيسة (الكاثوليكية بالمجاوره ٣٢)، يرافقه مسئولو الجهاز، لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقدم رئيس الجهاز، خلال زيارته، بحسب بيان، باقات من الزهور تعبيراً عن روح المحبة والمودة، معربا عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد القيامة، ومتمنياً حلول هذه الأعياد على الإخوة الأقباط وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وكان في استقبال رئيس الجهاز، الأب إبرام والقس إسحاق وليم، والقس، جارجريوس، معربين عن ترحيبهم برئيس الجهاز ومرافقوه.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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