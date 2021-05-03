لماذا رفض يورجن هابرماس جائزة الشيخ زايد؟.. الفيلسوف الألماني يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت "جائزة الشيخ زايد للكتاب" إنها تأسف لتراجع الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس، عن قبوله المسبق للجائزة؛ لكنها تحترم قراره.

وقالت الجائزة، في بيان لها اليوم الإثنين: "تجسد الجائزة قيم التسامح والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وأنها ستواصل أداء هذه الرسالة".

كانت الجائزة أعلنت، في وقت مسبق، اختيار الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس، للفوز بجائزة "شخصية العام الثقافية"؛ تقديرًا لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد إلى أكثر من نصف قرن، وذلك وَفق بيان صادر عن أمانة الجائزة؛ حيث قدَّم هابرماس مساهمات نوعية وعميقة في حقل الفلسفة على نحو أثرى العديد من التخصصات، كدراسات التواصل والثقافة، والنظرية الأخلاقية، واللغويات، والنظرية الأدبية، والعلوم السياسية، والدراسات الدينية، واللاهوت، وعلم الاجتماع.

وقال الفيلسوف المخضرم البالغ من العمر 91 عامًا، في بيان سلمه ناشره إلى موقع "Spiegel Online"، أمس الأحد: "سبق أن أعربت عن استعدادي لتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام، وهذا كان قرارًا خاطئًا سأصلحه".

وأوضح هابرماس أنه لم يكتشف في البداية "الصلة الوثيقة بين المؤسسة التي توزع هذه الجوائز في أبوظبي، والنظام السياسي القائم هناك".

ومن المقرر تكريم الفائزين في الدورة الخامسة عشرة للجائزة خلال حفل افتراضي سيجري تنظيمه بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وسيتم خلال الحفل تكريم الفائز بلقب "شخصية العام الثقافية" ومنحه "ميدالية ذهبية" تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على "ميدالية ذهبية" و"شهادة تقدير" وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم.