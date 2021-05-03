شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفه أمس بمناسبة عيد القيامة.. «التموين» تستأنف استلام القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، العمل بكافة مواقع استلام القمح المحلى حيث سيتم توريد القمح من المزارعين بشكل منظم منعا للتكدس امام مواقع الاستلام.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر إيقاف العمل بكافة مواقع استلام القمح المحلى أمس الأحد بمناسبة أعياد القيامة.

وأوضح وزير التموين، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد القماح المحلية، لافتا إلى أن جميع المواقع التي تستلم الأقماح المحلية، والتى يصل عددها إلى 450 موقعا تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

وأشار الوزير إلى أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وخلال التوجيه الوزارى الصادر بتاريخ 26/4/2021.