شكرا لقرائتكم خبر عن في شم النسيم.. غمّر حدائق غرب شبرا الخيمة بالمياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على «فيس بوك»، الإثنين، عددًا من الصور لغمر المسطحات الخضراء والحدائق بحي غرب شبرا الخيمة بالمياه، وتعيين خدمات من قسم الحدائق الإشغالات والشرطة.

كما تشير الصور إلى خلو الشوارع من المارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، تحت اشراف رئيس حى غرب شبرا الخيمة اللواء سامى علام.

ككلفان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كلف المحافظات برفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة والتى بدأت السبت الماضي وحتى اليوم الإثنين، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما كلف الوزير، المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، وغلقها فوراً.

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين

حدائق وشوارع حي غرب شبرا الخيمة خالية من المواطنين