شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا مع مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز ومعدلات التشغيل بها، الخاصة بمبادرة حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بجانب المشروعات الواقعة ضمن الخطة الاستثمارية بشتى أنحاء المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس منتصر عبدالوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان، الاثنين، أن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها محافظ الفيوم، للوقوف على سير العمل بكل المشروعات الخدمية بشتى أنحاء المحافظة، وخاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة، إضافة لاستعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المزمع والجاري تنفيذها ضمن المبادرة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، إضافة لمشروعات القطاع نفسه المدرجة بالخطة الاستثمارية بالمركزين وباقي مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من نسب الإنجاز بها والوقوف على المعوقات إن وجدت لوضع الحلول العاجلة لها، كما تابع المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، للعمل على افتتاحها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.
وأكد محافظ الفيوم على أن حياة كريمة مبادرة طموحة تهدف لتحسين حياة المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية لرفع البنية التحتية بالقرى المستهدفة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتعد المبادرة هي الأقوى خلال الـ 100 عام الأخيرة، لافتاً إلى أنه تم إجراء العديد من الحوارات المجتمعية بالمركزين، شملت أهالي القرى وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجانب الشباب والمرأة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين لوضعها بمشروعات خطط التطوير.
وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة مراعاة التنسيق بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، إضافة لمتابعة اللجان المختصة بالإشراف على تنفيذ المشروعات، للتأكد من الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والمقاييس الهندسية خلال تنفيذ الأعمال.
ومن جهته، استعرض رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها من قبل الهيئة بمبادرة حياة كريمة بقيمة 3،5 مليار جنيه، بواقع 2 مليار لقرى مركز إطسا، و1,5 مليار لقرى مركز يوسف الصديق، لافتاً إلى أنه تم البدء بمشروع الصرف الصحي بقرية دانيال التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ به 10%، بجانب البدء بمشروع الصرف الصحي بقرية سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق وبلغت نسبة التنفيذ به 15%، كما تم البدء في تنفيذ عدد من شبكات الصرف الصحي بعدد من القرى المستهدفة بالمبادرة.
وأضاف رئيس فرع الهيئة القومية، بأن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية تسير بشكلٍ متوازٍ مع مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، مشيراً إلى أنه جارى العمل بالتشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي دمشقين، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى العزب الحادقة الصعيدى، بتكلفة 150 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع مياه الشرب لقرى المنتفعين بوادى الريان بتكلفة 70 مليون جنيه، لتدخل تلك المشروعات الخدمة في شهر يوليو 2021.
وفي السياق نفسه، استعرض رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات المزمع والجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بقيمة 1،4 مليار جنيه، وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية بشتى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن مشروعات المبادرة تشمل: إنشاء محطات مياه بقيمة 751 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات مياه بقيمة 520 مليون جنيه، فضلاً عن إحلال وتجديد شبكات بقيمة 120 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه جاري التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصنع «999» التابع لوزارة الانتاج الحربي لإنشاء محطة مياه الشرب بقحافة لخدمة أهالي مركز إطسا، كما يجري الإعداد لتوقيع عقود مع مصنع حلوان للآلات والمعدات لإنشاء عدد 3 رافع وخزان بمركزي إطسا ويوسف الصديق.
وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنه جارى الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، بقيمة 240 مليون جنيه وتشمل: مشروع الصرف الصحي بقرية الإعلام بمركز الفيوم، ومشروع الصرف الصحي بقريتى أباظة وقصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، بجانب مشروع الصرف الصحي بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي، لافتاً إلى أن أعمال تلك المشروعات تشمل محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار.
وتابع رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن الخطة تشمل أيضاً تنفيذ، مشروع محطة معالجة شكشوك، ومشروع تأهيل محطة رفع وشبكات شكشوك، ومشروع الصرف الصحي بقريتي فرقص وسرسنا التابعتين لمركز طامية، ومشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية بمركز سنورس.