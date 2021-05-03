شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف و تطوير شوارع مدينة بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، أعمال الرصف والتجميل الجاري تنفيذها بشوارع مدينة بلبيس، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ولإسراع الخطى في أعمال الرصف والتطوير لتهيئة الشوارع امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارعي بورسعيد وسعد زغلول بإجمالي أطوال 3 كم ومتوسط عرض 9 متر، بعد أن تم الانتهاء من أعمال كشط للأسفلت القديم تمهيدًا لإعادة رصفهما ورفع كفاءتهما، مشددًا على الشركة المنفذة بمضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المدينة، لسرعة الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وسيرًا على الأقدام، انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع «الهلالية، أبودقن، البوابين، مدخل شارع الزاهد» وذلك باستخدام بلاط الانترلوك تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وخلال جولته بشوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق، لاستكمال أعمال رصف شارع جمال عبدالناصر، والبدء في تنفيذ أعمال تطوير وتجميل وتوسعة ميدان المحطة، بعد أن تم الانتهاء من التصميمات الهندسية اللازمة لتطوير المنطقة لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وحرص محافظ الشرقية على الإستماع لشكاوى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، موجهًا رئيس المركز بفحصها فورًا، وقال لابد أن يتواجد المسؤول التنفيذي بالشارع ويتفاعل بشكل مباشر مع المواطن، ويسعى لحل مشاكله وتحسين مستوي الخدمات المقدمة له.