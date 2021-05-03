شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين يكشف تفاصيل تعرضه للتحرش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي تامر أمين عن تعرضه للتحرش الجنسي.

وقال أمين في الجزء الثاني من لقائه في برنامج «ورا الشمس» من تقديم الإعلامية أميرة بدر عبر قناة «الشمس»، إنه تعرض للتحرش الجنسي من امرأة خلال تواجده خارح مصر.

وأكد أن الأمر لم يكن «معاكسة» عادية بل تحرش، ولن يستطيع تفسير أكثر من ذلك.

وأضاف أن رد فعله كان الرفض قائلًا: «هربت»، مشيرا إلى أن التحرش جريمة سواء كان مرتكبها رجلًا أم امرأة.