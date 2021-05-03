شكرا لقرائتكم خبر عن خلو الشوارع من المارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في شوارع بنها بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت شوارع مدينة بنها في القليوبية من المارة على إثر ارتفاع درجات الحرارة، حيث أحجم المواطنين على الخروج وفضَّلوا الجلوس في المنازل بسبب حرارة الجو علاوة على الإجازات التي أقرها مجلس الوزراء كتدبير احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، الاثنين، إن درجات الحرارة ترتفع بداية من اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٩ درجة ويصاحبها مزيد من الارتفاع لتصل درجات الحرارة إلى ٤١ درجة الأربعاء المقبل.

وأضاف البيان أن الطقس خلال هذه الفترة شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى من 20 وحتى 22 درجة.

وأشارت إلى أنه بعد الارتفاع الذي يستمر 3 أيام يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ولكن ليس بشكل كبير ليظل الطقس حار على كل الأنحاء خلال الفترة المقبلة.

خلو الشوارع من المارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

خلو الشوارع من المارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة