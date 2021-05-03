شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بإنهاء أعمال رصف شارع عدنان المالكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تذليل كل العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة، لإنجاز أعمال الرصف بشارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، وفقًا للجدول الزمني الموضوع، لإنهاء كل أعمال الرصف باتجاهي الشارع، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقده المحافظ لدفع العمل وتذليل كل العقبات أمام إنهاء أعمال رصف شارع عدنان المالكي بمدينة المنيا، الاثنين، بحضور المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وممثلي الشركة المنفذة لأعمال الرصف.

وقال محافظ المنيا إنه تم وضع جدول زمني عاجل، يشمل تفاصيل أعمال الرصف بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يبدأ من مساء اليوم، عن طريق الدفع بمعدات لتمهيد الحارة الغربية من الطريق، بالتنسيق مع إدارة المرور، لرفع السيارات بالحارة تسهيلا لتنفيذ أعمال الشركة المنفذة، وكذلك الدفع لإنهاء الأعمال بالحارة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم الانتهاء من رصف الشارع وعودته بكامل طاقته.

وأكد محافظ المنيا أنه يشعر بمدى معاناة المواطنين، لطول وتعطل الأعمال بذلك الشارع الحيوي، مشيرًا إلى أن سبب التأخير في الأعمال يرجع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستبدال شبكة المياه بطول الشارع نظرًا لتهالك الشبكة القديمة