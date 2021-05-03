محافظ المنيا يوجه بإنهاء أعمال رصف شارع عدنان المالكي

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بإنهاء أعمال رصف شارع عدنان المالكي والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقده المحافظ لدفع العمل وتذليل كل العقبات أمام إنهاء أعمال رصف شارع عدنان المالكي بمدينة المنيا، الاثنين، بحضور المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وممثلي الشركة المنفذة لأعمال الرصف.
وقال محافظ المنيا إنه تم وضع جدول زمني عاجل، يشمل تفاصيل أعمال الرصف بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يبدأ من مساء اليوم، عن طريق الدفع بمعدات لتمهيد الحارة الغربية من الطريق، بالتنسيق مع إدارة المرور، لرفع السيارات بالحارة تسهيلا لتنفيذ أعمال الشركة المنفذة، وكذلك الدفع لإنهاء الأعمال بالحارة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم الانتهاء من رصف الشارع وعودته بكامل طاقته.
وأكد محافظ المنيا أنه يشعر بمدى معاناة المواطنين، لطول وتعطل الأعمال بذلك الشارع الحيوي، مشيرًا إلى أن سبب التأخير في الأعمال يرجع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستبدال شبكة المياه بطول الشارع نظرًا لتهالك الشبكة القديمة
ولفت إلى أن شارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، مدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة التأهيل والرصف، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.