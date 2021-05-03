شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه باستكمال الجولات الميدانية على مدار الساعة لمتابعة إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، باستكمال الجولات الميدانية على مدار الساعة، للتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
من جانبه تفقد نائب المحافظ، نادى المنيا الرياضى وعدد من الكافيهات بمدينة المنيا، ورافقه خلال الجولة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.
ناشد نائب المحافظ، خلال جولته الشباب بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أعلنت عنها الدولة المصرية وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع .
كما حرص على توعية الشباب وفتح نقاشا معهم حول خطة الوقاية والتطعيم بلقاح كورونا واستمع إلى أسئلتهم، مشيرا إلي أنهم أحد جنود معركة الوعي ضد فيروس كورونا وعليهم توعية أهلهم وذويهم .