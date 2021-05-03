شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه باستكمال الجولات الميدانية على مدار الساعة لمتابعة إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، باستكمال الجولات الميدانية على مدار الساعة، للتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

من جانبه تفقد نائب المحافظ، نادى المنيا الرياضى وعدد من الكافيهات بمدينة المنيا، ورافقه خلال الجولة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

ناشد نائب المحافظ، خلال جولته الشباب بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أعلنت عنها الدولة المصرية وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع .

كما حرص على توعية الشباب وفتح نقاشا معهم حول خطة الوقاية والتطعيم بلقاح كورونا واستمع إلى أسئلتهم، مشيرا إلي أنهم أحد جنود معركة الوعي ضد فيروس كورونا وعليهم توعية أهلهم وذويهم .