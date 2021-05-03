شكرا لقرائتكم خبر عن لإعلان شبرا الخيمة خالية من القمامة.. الهجان يقود حملة لإزالة تراكمات القمامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة من شوارع حي شرق شبرا الخيمة، استهدفت شارع عزبة المرجوشي، وذلك باستخدام أكثر من 30 سيارة و 5 سيارات حاوية كبيرة بحمولات تتراوح ما بين 10 الى 50 طن، وذلك لازالة أكثر من 2000 طن قمامة يوميا. وقال بيان صحفي الإثنين، إن الحملة تمت بالمشاركة المجتمعية بمساعدة معدات الحي، وستستمر الحمله علي مدار الأيام المقبلة لازالة كل التراكمات لتكون شوارع مدينة شبرا الخيمة خالية من تراكمات وتجمعات للقمامة.

وأكد محافظ القليوبية ان المحافظة وضعت خطة متكاملة لازالة اي تراكمات بمدينة شبرا الخيمة واستعادة المظهر الحضاري للشوارع عن طريق انارة وتشجير المناطق التي يتم ازالة تراكمات القمامة منها، مشيرا أن المحافظة بصدد التعاقد مع متعهدين وشركات نظافة لتفعيل منظومة الجمع السكني في جميع مدينة شبرا الخيمة سواء حي شرق او غرب.

وتابع المحافظ خلال الحملة أعمال رفع التراكمات، مشددا علي ضرورة العمل علي مدار الساعة لتنفيذ خطة المحافظة لازالة جميع التراكمات ومضاعفة عدد السيارات المشاركة بالحملة، مشيرا أن المحافظة تعاقدت لشراء 120 صندوق قمامة بمدينة شبرا الخيمة لحل مشكلة القاء القمامة بالشوارع.

ووجه المحافظ بزيادة عدد النوبتجيات والعمل علي مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا علي ضرورة اتخاذ اقصي العقوبات حيال اي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة والزامهم بالإشتراك مع المتعهدين، وتفعيل منظومة الجمع السكني، ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

كما تابع المحافظ اعمال غمر الحدائق بالمياه وذلك فى اطار تعليمات الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا منعا لتواجد المواطنين خلال شم النسيم حرصا على سلامه وصحة المواطنين.

شارك بالحملة اللواء أحمد السيد مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب، والمهندس علي ابو عقيل السكرتير العام المساعد، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة