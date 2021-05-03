شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر 10 أيام في وباء كورونا.. تعرف على 21 خطوة لـ تسجيل حجز اللقاح ( التفاصيل ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع تزايد الإعلان بشكل يومي عن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا داخل مصر، يواصل الكثير من المصريين التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا.

في الوقت الذي حذر فيه الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، وقال إن المواطنين لابد أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية في ظل وباء كورونا، مضيفا أنه لدينا زيادة في أعداد الإصابات بكورونا في بعض المحافظات، مؤكدا أن الـ10 أيام المقبلة هي الأخطر في انتشار وباء كورونا، لذلك لابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن أي مواطن يشعر بضيق تنفس يتوجه لمراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة على الفور، لافتا إلى أن فرقا على أعلى مستوى في كل المحافظات لمتابعة استعدادات المستشفيات وتلبية كل الاحتياجات، مؤكدا أن الأعراض التنفسية الخاصة بكورونا هي المنتشرة حاليا في مصر ولم تتغير.

وتابع: «المواطنون لابد أن يتلقوا اللقاح لمنع انتشار الفيروس، ولابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى لمنع انتشار كورونا.. والقاهرة والمنوفية وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر هي الأعلى في الإصابات بكورونا، منوها انه تم تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن على موقع لقاح كورونا، ونستهدف تطعيم 200 ألف مواطن يوميا، وحاليا يوجد 360 مركز تطعيم.

1- الدخول على عبر موقع وزارة الصحة

2- اختيار التسجيل لطلب لقاح كورونا

3- سيتم طرح 3 اختيارات إما العاملين في القطاع الطبي أم أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، وفئات أخرى.

4- معلومات أساسية عليك إدخالها عند التسجيل

5- لغة التواصل العربية

6- الاسم (كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر)

7- بلد الجنسية

8- الرقم القومي

9- تاريخ الميلاد

10- النوع

11- اختر المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها

12- اختر القسم/ المركز الذي ترغب في الحصول على اللقاح به

13- اختر هل تعاني من أمراض مزمنة؟

14- الوظيفة

15- البريد الإلكتروني (اختياري)

16- التحقق من رقم هاتفك المحمول

17- أدخل رقم هاتفك المحمول، ثم استخدم زر «إرسال» لتستلم رمز التحقق.

18- رقم المحمول

19- رمز التحقق

20- الهاتف الأرضي يجب إدخال كود المحافظة قبل الرقم

21- رقم هاتف محمول آخر (اختياري)