شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٤٥ مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية التموين بمحافظة بني سويف حملات تموينية مكثفة برئاسة المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 145 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 29 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 17 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 35 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و23 محضرا للتصرف في 374 جوال دقيق مدعم، 11 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و3 محاضر للتوقف عن العمل خلال المواعيد الرسمية.

كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وجه باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا، مُوجهًا بتكثيف حملات التموين، وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.