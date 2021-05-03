شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان بالإسكندرية تغلق أبوابها فى شم النسيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نبيلة عزيز، مدير عام حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، غلق جميع حدائق الحيوان وكذا حدائق الأسماك التابعة لها فى شم النسيم، الاثنين، الموافق شم النسيم، وكذا غدًا الثلاثاء (اعتيادي).

وقالت مدير عام حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية في تصريحات لها الاثنين، إن قرار الغلق يأتي بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستكمالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا المستجد ومنع الزحام.

يشار إلى أن حديقة حيوان النزهة في الإسكندرية، تسلمت خلال الفترة الماضية 4 حيوانات من فصيلة النو الأزرق والايلاند، إمداد من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبارة عن ذكر وأنثى من حيوان النو الأزرق، وذكر وأنثى آخرين من حيوان الايلاند، وهما من فصيلة البقريات بهدف زيادة الإقبال على الحديقة من قبل الزائرين، مشيرة إلى أن الحديقة في انتظار سبع البحر.