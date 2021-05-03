تزامنًا مع أعياد شم النسيم.. ضبط 6 منشآت غذائية تعمل دون ترخيص في المنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع أعياد شم النسيم.. ضبط 6 منشآت غذائية تعمل دون ترخيص في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا الاثنين، إن الإدارة العامة للطب الوقائي «إدارة مراقبة الأغذية» قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.
وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أنه تم إعدام 368 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 261 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدم
وشدد محافظ المنيا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن و مراكز محافظة المنيا ورصد المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.