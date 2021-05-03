تزامنًا مع أعياد شم النسيم.. ضبط 6 منشآت غذائية تعمل دون ترخيص في المنيا

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا الاثنين، إن الإدارة العامة للطب الوقائي «إدارة مراقبة الأغذية» قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن فرق مراقبة الأغذية قامت بالمرور على 186 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وقد أسفرت عن تحرير 99 محضر لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وتم ضبط عدد 6 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت .

وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أنه تم إعدام 368 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 261 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدم