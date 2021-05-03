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تزامنًا مع أعياد شم النسيم.. ضبط 6 منشآت غذائية تعمل دون ترخيص في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا الاثنين، إن الإدارة العامة للطب الوقائي «إدارة مراقبة الأغذية» قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن فرق مراقبة الأغذية قامت بالمرور على 186 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وقد أسفرت عن تحرير 99 محضر لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وتم ضبط عدد 6 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت .

وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أنه تم إعدام 368 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 261 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدم

واكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، علي تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كل القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، وذلك تزامنا مع أعياد شم النسيم.

وشدد محافظ المنيا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن و مراكز محافظة المنيا ورصد المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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