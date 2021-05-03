شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: صرف 1800 جنيه مكافأة استثنائية للرائدات والمثقفات المجتمعيات تقديرًا لجهودهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاثنين، عن صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1800 جنيه مصري دفعة واحدة، وذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي في التوعية بكل القضايا المجتمعية التي تساهم في إعلاء قيمة الأسرة المصرية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وستبدأ الوزارة اأاربعاء المقبل، بصرف المكافأة من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومي، علمًا بأن الصرف سيكون بشكل شهري منتظم بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات.

وعانت الرائدات من تأخر عوائدهن الشهرية وعدم انتظام الحصول عليها نتيجة لطول الدورة المستندية ولكثرة الإجراءات الإدارية بين المستوى المحلي والمستوى المركزي، وذلك ما قامت الوزارة بتغييره في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ ذلك ضمن إجراءات الشمول المالي لجميع العاملين والشركاء المتعاونين مع الوزارة وأيضًا للمستفيدين من خدماتها، واتساقًا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بفائق الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاستجابته الفورية لدعم قضايا التوعية المجتمعية وتوجيهه الواضح ببذل أقصى الجهود الإعلامية والميدانية لتنمية الوعي الصحي والتعليمي والبيئي والاستقرار الأسري وتثمين قيمة العمل وغيرها من القضايا الهيكلية لتحقيق إنجازات ملموسة في تنمية مؤشرات الأسرة، وكذلك لتصحيح كثير من المفاهيم والاتجاهات الخاصة بتكريم المرأة وحمايتها من كل أشكال الإٍساءة والعنف، وتوطيد أواصر المودة والأسرية وخفض نسب الطلاق، واحترام كافة الاختلافات أيا كان نوعها، وغيرها من الموضوعات التي تشكل اللبنة الأولى لمنهجية الفكر وإدراك القضايا وصحة وسلامة العلاقات.

يشار إلى أن الوزارة بصدد زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 إلى 10 آلاف رائدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمثقفات مجتمعيات يتم اختيارهن من فتيات برنامج «تكافل» المتعلمات وغيرهن من محبي المشاركات في العمل العام ولديهن المهارات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.

يأتي ذلك على هامش تنفيذ البرنامج الرئاسي «تطوير القرى المصرية»، حيث من المتوقع أن تقوم الرائدات بدور كبير في البرنامج من خلال التحفيز النشط للقيم المصرية والتواصل المستمر مع الأسر لتطبيق ممارسات سليمة تليق بالمواطن المصري وبالوطن الحبيب.

وأوضحت «القباج» أن الوزارة حريصة كل الحرص على الوفاء بمستحقات الرائدت المتكاملة من خلال عقود يتم تجديدها سنويًا، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية في إطار تكامل ملف التوعية الاجتماعية من خلال الرائدات والمثقفات المجتمعيات، ومن الوزارات التي تم التنسيق معها المالية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية للتأمينات وغيرهم، وذلك بهدف تحسين وضع الرائدات المجتمعيات.

وقد أدت تلك الجهود المبذولة إلى زيادة المكافأة الشهرية للرائدات لتبلغ 900 جنيه شهريا بدلاً من 350 جنيهًا، مع شمول الرائدات المستحقات للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين، وشمولهن بالحماية التأمينية، وتغطية أسر الرائدات بالدعم النقدي المشروط حال استحقاقهم، وإدراجهن ضمن المستفيدين ببطاقات التموين ودعم الخبز حال استحقاقهن.

وأكدت «القباج» أنه سيتم صرف المكافأة الاستثنائية بدءا من الاربعاء لمساعدة الرائدات في مواجهة زيادة الأعباء، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة البريد لصرف المكافأة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف، ومؤكِدة على الرائدات أن يستلمن بطاقة ميزة من مكاتب البريد التي ستقوم بصرف المكافأة الاستثنائية.