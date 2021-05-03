شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الحدائق وغمرها بالمياه لمنع تجمعات المواطنين في مدن القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رؤساء المدن في محافظة القليوبية إجراءات مواجهة تجمعات المواطنين في الحدائق العامة تزامنًا مع الاحتفال بشم النسيم ومنع التجمعات في الحدائق كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه تقررغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وغلقها فورا حفاظا على أرواح وصحة المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريحات صحفية، أنه تم غلق كورنيش النيل والشوارع المؤدية لمنع التنزة عليه أو إقامة احتفالات أو تجمعات أو فعاليات جماهيرية كما تم غمر حديقتي السمكة والوردة بالمياه لعدم الدخول.

ووجه رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا حفاظا على صحة وأرواح المواطنين.

وتابع اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، منطقة الكورنيش ومنطقة الحدائق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد أي مخالفات ومنع أي تجمعات للمواطنين.

وفى شبرا الخيمه قرر الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى غرب، غلق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للحي مؤكدا شن حملات على مدار الساعة للتأكد من الغلق.

غمر الحدائق بالمياه لمنع تجمعات المواطنين فى القليوبية

غمر الحدائق بالمياه لمنع تجمعات المواطنين فى القليوبية