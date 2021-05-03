شكرا لقرائتكم خبر عن على مائدة إفطار .. البابا تواضروس يلتقي أساقفة الكنيسة في دير السريان بوادي النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون، صباح اليوم الاثنين، مائدة الافطار التي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة، وذلك عقب انتهاء القداس الإلهي الذي تم فيه إضافة خميرة الميرون لزيتي الميرون والغاليلاون الجديدين.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًّا لقداسته وأعضاء المجمع المقدس.

يشار الى أن البابا تواضروس الثاني ترأس بمشاركة ثلاثة من الآباء المطارنة وستة وعشرون من الآباء الأساقفة، قداس اثنين القيامة (شم النسيم) بالكاتدرائية الكبرى في دير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وعقب انتهاء توزيع الأسرار المقدسة، أقاموا طقس وضع الخميرة المقدسة لزَيتَي الميرون والغاليلاون اللذين أعدا في مارس الماضي.

وتكَوَّن طقس إضافة الخميرة المقدسة، من صلاة قداسة البابا والأحبار المشاركين الرشومات على الأواني التي تحوي الزيت المقدس حديثًا، ثم قرأوا ٢٤ قطعة من الصلوات، وبعدها وضعت الخميرة المقدسة، وهي الخطوات التي أجريت على زيتَي الميرون والغاليلاون اللذين أعدا وقُدِّسا يومي ١٠ و١١ من مارس الماضي، ليصبحا بذلك جاهزين للاستخدام.