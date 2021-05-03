شكرا لقرائتكم خبر عن غلق حديقة حيوان الزقازيق في شم النسيم للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، الاثنين، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، وغلق الحديقة أمام الجمهور بناء على تعليمات الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بغلق جميع الحدائق والمتنزهات، منعًا للتجمعات والوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية وخاصة فيروس كورنا المستجد والحد من انتشاره، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، أنه منذ إعادة فتح الحديقة بعد الموجتين الأولى والثانية، يجري تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى، من خلال تعقيم ورش جميع الأماكن وقياس درجات الحرارة للزوار، ومنع الدخول دون ارتداء الكمامة، مؤكدا تواجد جميع العاملين والموظفين على مدار اليوم، للقيام بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم اليومي لجميع أرجاء الحديقة، فضلا عن أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت وتقليم الأشجار، والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظًا على المظهر الجمالي للحديقة لتبدو في أبهي صورها، داعيًا الله عز وجل أن يرفع البلاء والوباء ويحفظ مصر قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء.

من جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات، والشركات وكل الجهات المعنية، بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، لتلقي شكاوى المواطنين، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، لمواجهة أي مشكلات أو أحداث طارئة واتخاذ ما يلزم فورًا.

وشدد محافظ الشرقية على متابعة غلق جميع المتنزهات والحدائق العامة وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع إقامة أي تجمعات أو إحتفالات أو فاعليات جماهيرية، مؤكدا على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق وأماكن بيع «اللحوم، الدواجن المجمدة، الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة، والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين»، للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للإستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد