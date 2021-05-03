شكرا لقرائتكم خبر عن بيد البابا تواضروس و29 أسقفاً .. وضع الخميرة لزيت الميرون المقدس في شم النسيم بوادي النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، صلاة قداس اليوم التالي لعيد القيامة المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي تم في نهايته طقس إضافة خميرة الميرون إلى زيت الميرون الذي تم إعداده يومي ١٠ و١١ مارس الماضي.

وشارك في الصلوات 29 أسقفاً ومطراناً من أعضاء المجمع المقدس، كل من الأنبا ويصا مطران البلينا والأنبا بساده مطران إخميم وساقلته والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا دودماديوس أسقف ٦ أكتوبر والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري الشهيد بقطر بالخطاطبة والقديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط والأنبا فام أسقف شرق المنيا والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا والأنبا أكسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية.

كما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، وثلاثة من الآباء المطارنة وستة وعشرون من الآباء الأساقفة، قداس اثنين القيامة (شم النسيم) بالكاتدرائية الكبرى في دير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وعقب انتهاء توزيع الأسرار المقدسة، أقاموا طقس وضع الخميرة المقدسة لزَيتَي الميرون والغاليلاون اللذين أعدا في مارس الماضي.

وتكَوَّن طقس إضافة الخميرة المقدسة، من صلاة قداسة البابا والآباء المشاركين الرشومات على الأواني التي تحوي الزيت المقدس حديثًا، ثم قرأوا ٢٤ قطعة من الصلوات، وبعدها وضعت الخميرة المقدسة، وهي الخطوات التي أجريت على زيتَي الميرون والغاليلاون اللذين أعدا وقُدِّسا يومي ١٠ و١١ من مارس الماضي، ليصبحا بذلك جاهزين للاستخدام.

بيد البابا تواضروس و29 أسقفاً .. وضع الخميرة لزيت الميرون المقدس فى شم النسيم بوادي النطرون (صور)

بيد البابا تواضروس و29 أسقفاً .. وضع الخميرة لزيت الميرون المقدس فى شم النسيم بوادي النطرون (صور)

بيد البابا تواضروس و29 أسقفاً .. وضع الخميرة لزيت الميرون المقدس فى شم النسيم بوادي النطرون (صور)