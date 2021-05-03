شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: تعليق الإجازات والراحات للأئمة والعمال والمؤذنين حتى 14 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، الاثنين، إن المديرية بدأت تنفيذ تعليمات الوزارة بتعليق جميع الاجازات والراحات أو السماح بترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر حتى صلاة يوم الجمعة ١٤ مايو ٢٠٢١.

وأوضح أنه يجرى تطبيق الطوارئ على مستوى جميع الإدارات والمساجد مع استمرار التفتيش والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد وغلق دورات المياه ، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد أو أية موائد إفطار أو أية دروس و خواطر دعوية قبل أو بعد الصلاة أو أثناء صلاة التراويح أو غير ذلك ، والالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر وغلقه بعد الصلاة بعشر دقائق على الأكثر .