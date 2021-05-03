شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة استثنائية للرائدات المجتمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1800 جنيه مصرى دفعة واحدة، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعى فى التوعية بكافة القضايا المجتمعية التى تساهم فى إعلاء قيمة الأسرة المصرية وتعزيز الوعى المجتمعي.

وستبدأ الوزارة يوم الاربعاء بصرف المكافأة من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومى، علمًا بأن الصرف سيكون بشكل شهرى منتظم بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات.

وقد عانت الرائدات من تأخر عوائدهن الشهرية وعدم انتظام الحصول عليها نتيجة لطول الدورة المستندية ولكثرة الإجراءات الإدارية بين المستوى المحلى والمستوى المركزى، وذلك ما قامت الوزارة بتغييره فى الوقت الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ ذلك ضمن إجراءات الشمول المالى لجميع العاملين والشركاء المتعاونين مع الوزارة وأيضًًا للمستفيدين من خدماتها، واتساقًا مع سياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الحكومة.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بفائق الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لاستجابته الفورية لدعم قضايا التوعية المجتمعية وتوجيهه الواضح ببذل أقصى الجهود الإعلامية والميدانية لتنمية الوعى الصحى والتعليمى والبيئى والاستقرار الأسرى وتثمين قيمة العمل وغيرها من القضايا الهيكلية لتحقيق إنجازات ملموسة فى تنمية مؤشرات الأسرة، وكذلك لتصحيح كثير من المفاهيم والاتجاهات الخاصة بتكريم المرأة وحمايتها من كافة أشكال الإٍساءة والعنف، وتوطيد أواصر المودة والأسرية وخفض نسب الطلاق، واحترام كافة الاختلافات أيا كان نوعها، وغيرها من الموضوعات التى تشكل اللبنة الأولى لمنهجية الفكر وإدراك القضايا وصحة وسلامة العلاقات.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة بصدد زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 إلى 10 آلاف رائدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمثقفات مجتمعيات يتم اختيارهن من فتيات برنامج "تكافل" المتعلمات وغيرهن من محبى المشاركات فى العمل العام ولديهن المهارات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.



يأتى ذلك على هامش تنفيذ البرنامج الرئاسى "تطوير القرى المصرية"، حيث من المتوقع أن تقوم الرائدات بدور كبير فى البرنامج من خلال التحفيز النشط للقيم المصرية والتواصل المستمر مع الأسر لتطبيق ممارسات سليمة تليق بالمواطن المصرى وبالوطن الحبيب.

وأوضحت القباج أن الوزارة حريصة كل الحرص على الوفاء بمستحقات الرائدت المتكاملة من خلال عقود يتم تجديدها سنويًا.

كما أوضحت أن الوزارة تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية فى إطار تكامل ملف التوعية الاجتماعية من خلال الرائدات والمثقفات المجتمعيات، ومن الوزارات التى تم التنسيق معها المالية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية للتأمينات وغيرهم، وذلك بهدف تحسين وضع الرائدات المجتمعيات.

وقد أدت تلك الجهود المبذولة إلى زيادة المكافأة الشهرية للرائدات لتبلغ 900 جنيه شهريا بدلًا من 350 جنيهًا، مع شمول الرائدات المستحقات للتأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين، وشمولهن بالحماية التأمينية، وتغطية أسر الرائدات بالدعم النقدى المشروط حال استحقاقهم، وإدراجهن ضمن المستفيدين ببطاقات التموين ودعم الخبز حال استحقاقهن.

وأكدت القباج أنه سيتم صرف المكافأة الاستثنائية بدءا من الاربعاء لمساعدة الرائدات فى مواجهة زيادة الأعباء، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة البريد لصرف المكافأة فى جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف، ومؤكِدة على الرائدات أن يستلمن بطاقة ميزة من مكاتب البريد التى ستقوم بصرف المكافأة الاستثنائية.