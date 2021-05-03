شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة الثلاثاء والأربعاء والحرارة تتجاوز 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تصل الموجة الحارة لذروتها غدا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تصل يوم الثلاثاء العظمى بالقاهرة 40 درجة، والأجواء ستكون شديدة الحرارة على كافة الأنحاء وتصل درجات الحرارة بجنوب البلاد 43 درجة.

ومع يوم الأربعاء يصل ارتفاع درجات الحرارة لذروته حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 41 درجة وجنوب البلاد 43 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.