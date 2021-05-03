شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى أحبار الكنيسة فى دير السريان بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون صباح اليوم مائدة الإفطار التي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة، عقب انتهاء القداس الإلهى الذى تم فيه إضافة خميرة الميرون لزيتي الميرون والغاليلاون الجديدين.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًّا لقداسته وأعضاء المجمع المقدس.

وقد ترأس صباح اليوم البابا تواضروس الثانى صلوات قداس شم النسيم ووضع خميرة الميرون من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.