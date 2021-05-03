شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن صرف 104 آلاف جنيه مستحقات 11 مصريًا بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا مستحقات من مؤسسة الضمان الاجتماعى للورثة بلغت إجماليها 66 ألفا و653 دولاراً، أى ما يوازى 104 آلاف و 271 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، فى بيان، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف، أنه بمتابعة الشكاوى مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان قال إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام المكتب بتحصيل معاش شهري من مؤسسة الضمان لورثة 8 متوفين لـ 35 مستحقاً بإجمالي 1931دولارا شهريا، أي ما يعادل 30 ألف جنيه تقريبا، وهم ورثة المواطن المتوفى"رفعت.ع.م" بمبلغ 186 دولاراً، و"محمود.م.ع" 284 دولاراً، و"هاشم.ع.ع " 285 دولاراً، و"ممدوح.ج.م" 262 دولاراً ، و"حسان.م.م" 215 دولاراً ، و"ماجد.ي.م" 287 دولاراً، و"محمود.م .م" 153 دولاراً، ورثة المواطن المتوفى"أشرف.ر.خ" بإجمالي 241 دولاراً شهريا.

وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلي أنه تم الاستجابة السريعة لالتماسات لـ 3 عمال غادروا الأردن إلى أرض الوطن ولم يستطيعوا العودة مرة أخرى وذلك بالقيام نيابة عنهم بإجراءات صرف مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي وتحويلها بأسمائهم بإجمالي 4740 دولاراً أي ما يعادل 74 ألفاً و 271 جنيها تقريبا دفعة، وهم "محمد.ن.م" مبلغ 3436 دولاراً، "عبد الفتاح.خ.ع" ، 592 دولاراً ، و"محمد.م.م" 712 دولاراً دفعة واحدة.

ولفت طلعت السيد إلي أن المكتب نجح من خلال المتابعة المستمرة مع أصحاب العمل ووزارة العمل الأردنية في إعادة 8 عمال لعملهم في شركات ومنشآت مختلفة، ويتم المتابعة مع العمال للاطمئنان على انتظامهم في العمل، فضلا عن مساعدة 6 عمال في استعادة جوازات سفرهم كان قد تم احتجازها لدى أصحاب العمل بشركات ومنشآت مختلفة .