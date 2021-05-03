شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحيل 27 شكوى للمحكمة العمالية من إجمالى 99 تلقتها بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 513 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 18 شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1025 باحثا عن عمل، منهم 36 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير، فى بيان، إلي أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 99 شكوى فردية، تم تسوية 15 شكوى منها ودياً ، وتحويل 27 منها لـ المحكمة العمالية ، وحفظ شكوتين، و14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 48 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضى - إلى أن المديرية قامت باستخراج 520 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 205 منشأة ، وتم تحرير 39 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 16 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوات توعية للعمال، والتفتيش على 7 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية.