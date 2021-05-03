شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توجيهات من التنمية المحلية فى شم النسيم.. غلق الشواطئ والحدائق أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية، والالتزام بقرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفيما يلى أبرز توجيهات التنمية المحلية للمحافظات فى شم النسيم:-

1. الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

2. استمرار غلق جميع الشواطئ فى المحافظات الساحلية خلال شم النسيم.

3. غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين.

4. منع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

5. غلق الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف الإجراءات الاحترازية غلقها فوراً.

6. تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق.

7. حملات على محال بيع اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز.

8. استمرار الحملات على المقاهى والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم.

9. الالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

10. فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات لمتابعة الموقف فى كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين فى كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتوخى الحذر وارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعى والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايدًا متسارعًا فى تسجيل أعداد المصابين .

