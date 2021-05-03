رئيس جامعة الأزهر: طباعة تغريدة للإمام الأكبر عن التراث على غلاف المقررات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، طباعة تغريدة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، التي نشرت أمس بخط يده على غلاف الكتب الدراسية المقررة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م؛ لتعزيز احترام تراث الأمة، وبيان أهمية التجديد المنضبط للفكر الإسلامي.

وقال المحرصاوي في بيان له، الأحد، إن حلقات الإمام الأكبر التي سجلها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 2021 مثلت إستراتيجية دقيقة وخريطة واضحة لتجديد الخطاب والفكر الديني، وعلى كل العلماء أن يبدأوا -والآن وليس غدًا- في البناء على هذه الأسس، وعلى الباحثين بالجامعات تناولها بالبحث العلمي، وقد حصلنا -والحمد لله- على إذن فضيلة الإمام الأكبر على طباعة هذه الحلقات في كتاب وإتاحتها للبحث العلمي.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قال إن تراث الأمة الإسلامية لم يكن -في يوم من الأيام- عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرةٍ في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة.

وأكد خلال تغريدة له على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، أمس، أن على المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم؛ ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها.