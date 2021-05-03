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القاهرة تسجل 41 درجة.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة لمدة 3 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الحوية، إن درجات الحرارة ترتفع بداية من اليوم الاثنين حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٩ درجة، ويصاحبها مزيد من الارتفاع لتصل درجات الحرارة إلى ٤١ درجه يوم الأربعاء القادم.

وأضاف الخبراء، "يكون الطقس خلال هذه الفترة شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا"، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغري من 20 وحتى 22 درجة.

وأكد الخبراء، أنه بعد الارتفاع الذي يستمر 3 أيام يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ولكن ليس بشكل كبير ليظل الطقس حار على كافة الأنحاء خلال الفترة المقبلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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