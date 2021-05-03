الصحة تحسم.. هل تختلف أعراض موجة كورونا الثالثة عن الأولى والثانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، بأن مصر تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات له، إن ذلك يعد مؤشرًا خطيرًا، مستنكرًا تهاون المواطنين في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.​

وأضاف أن أعراض الموجة الثالثة متشابهة مع الموجتين الأولى والثانية، فالأعراض التنفسية هي الأوضح ثم الجهاز الهضمي مع وجود بعض الحالات التي تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية.

وتابع: المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر.

وأكد على أنه يتم التعامل مع زيادة الأعداد في هذه المحافظات.

وعن دخول السلالة الهندية مصر، قال: السلالة الهندية المتحورة امتدت إلى 17 دولة، لكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر، وهناك قرارات سابقة بمنع دخول أي شخص لمصر دون وجود تحليل بي سي آر.

وحذر وكيل وزارة الصحة: نحن نعيش أخطر 10 أيام في الوقت الحالي، خاصة الأواخر من رمضان وعلى الناس الاهتمام.