بعد توقفها أمس.. "التموين" تستأنف اليوم استلام القمح المحلي من المزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستأنف وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، العمل بكافة مواقع استلام القمح المحلى حيث ستم توريد القمح من المزارعين بشكل منظم منعا للتكدس خلال 450 موقع يتم فيهم التجميع.

وأوضح وزير التموين، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد القماح المحلية، حيث يتم متابعة مواقع التجميع والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

وأشار الوزير إلى أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية،وفقا للتوجيه الوزاري الصادر السادس والعشرين من الشهر الماضي.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف العمل بكافة مواقع استلام القمح المحلى امس الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط.​