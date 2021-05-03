شكرا لقرائتكم خبر عن حر شديد .. تعرف على طقس سيناء اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت درجات الحرارة بالارتفاع بمحافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، حيث يسود مختلف مدن المحافظة طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، كما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط طفيف للرياح.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن المحافظة ما بين 18 و36 درجة، حيث سجلت مدينة العريش 20 إلى 32 درجة ورفح 20 إلى 32 درجة ومدينتي نخل والحسنة بوسط سيناء ما بين 18 و36 درجة مئوية.

بدورها واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة الظروف الجوية، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.