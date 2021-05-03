شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين خدمات أمنية بشواطئ الغردقة لمنع أي تجمعات للاحتفال بشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، جميع الحدائق العامة المنتشرة بأحياء المدينة مع تعيين خدمات أمنية عليها من مديرية امن البحر الاحمر وذلك لمنع أي تجمعات أو احتفالات في يوم شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وخلت شوارع مدينة الغردقة من أي مظاهر للاحتفالات وسط انتشار وتواجد أمني ومروري.

كما أغلق النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة أبوابه وشواطئه أمام الأعضاء والزائرين اليوم الاثنين.

يذكر أن الرحلات البحرية باللنشات لجزر ومحميات البحر الأحمر ومناطق الغوص تعمل بشكل طبيعي.