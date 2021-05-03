شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينيه مكثفة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وقام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقه رزق العدوي، رئيس الرقابة التموينية، والسعدني بدير، مفتش أول الأغذية بالإدارة الصحية، بشن حملة على المخابز البلدية بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير ٩ محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومطوبس، على أعمال الحملات المكبرة للتفتيش على المخابز، والمحلات والمطاعم، والمقاهي، ومحال المبيدات، بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة، والبيئة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير محضر نقص وزن، و4 محاضر عدم إعلان أسعار، و12 محضر صحة، و5 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الحملات المكبرة للتفتيش على المخابز البلدية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر نقص وزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.