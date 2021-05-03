شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشيخ يوجه بإحلال وتجديد كوبري الهكس بقرية بني بكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبري الهكس الواقع على مصرف نمرة 11 بنطاق قرية بنى بكار، التابعة لمركز ومدينة مطوبس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذي يضم 18 قرية تضم 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به 350 ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمام بالمركز خلال الفترة الأخيرة.