شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بتطوير 9 مكاتب تموينية لإنهاء ظاهرة الطوابير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر توجيهاته بتطوير مكتب تموين بندر دسوق، ضمن تطوير المكاتب التموينية بالمدن المختلفة بدائرة المحافظة، وذلك في إطار توقيع بروتوكول بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي لتطوير المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه رئيس مركز ومدينة دسوق، بتوفير مكان يمكن تحويله وتطويره إلى مركز خدمة مطور لخدمة أهالى بندر ومركز دسوق لإنهاء الطوابير وتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات المطلوبة سواء استخراج بطاقات بدل فاقد أو تالف أو بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه تم تحديد 9 مكاتب تصلح للتطوير من حيث المساحة والارتفاع بـ 9 مدن مختلفة بدائرة المحافظة، ليكون إجمالي مراكز الخدمة المطورة بدائرة المحافظة 10 مراكز خدمة تضُم 56 منفذ أو شباك وهم: مركز خدمة فوه، مركز خدمة بندر دسوق، مركز خدمة شباس عمير، مركز خدمة الحمراوى، مركز خدمة سيدى غازى، مركز خدمة بندر كفر الشيخ، مركز خدمة الحدادى، مركز خدمة بندر بلطيم، مركز خدمة بندر الحامول، مركز خدمة بندر بيلا.

تطوير مكاتب التموين بكفر الشيخ