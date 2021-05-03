شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شم النسيم .. تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مواعيد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.. في مقدمة الموضوعات التي تصدرت محركات البحث على مواقع الانترنت خلال الأيام الماضية نظرا للترتيبات التي تقوم بها الأسرة المصرية في هذه من المناسبات بممارسة تقوس معينة مثل أعياد شم النسيم وعيد الفطر والمولد النبوي وعيد الأضحى.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء بعرض مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام، بعد اجازات العمال وتحرير سيناء وشم النسيم وهي :

- يوم الخميس الموافق 13 مايو لمدة 3 أيام عيد الفطر.

- يوم الأربعاء الموافق 30 يوني عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الإثنين الموافق 19 يوليو وقفة عرفات.

- يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو ولمدة 3 أيام عيد الأضحى.

- يوم الجمعة الموافق 23 يوليو إجازة عيد الثورة

- يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس عيد رأس السنة الهجرية .

- يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 عيد القوات المسلحة لتحرير سيناء.

- واليوم الأخير من الاجازات الرسمية يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر عيد مولد النبوى الشريف.