شكرا لقرائتكم خبر عن «القصير» تغلق الشواطئ العامة وتحذر من التجمعات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الوحدة المحلية لمدينة القصير بالبحر الأحمر المواطنين الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ العامة وعدم النزول إلى البحر.

وحذرت من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وناشدت المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

كان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قد وجه بغلق الشواطئ والمنتزهات اليوم الإثنين يوم شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس وللحفاظ على صحة المواطنين