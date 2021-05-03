شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الشواطئ العامة والمتنزهات والمطاعم خلال شم النسيم في حنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين الإغلاق الكامل للشواطئ العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والأسواق العامة وغلق المطاعم والكافيهات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة السياحة والتنمية المحلية وباقي الوزارات المعنية.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر اللازمين للحد من ومنع تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ودفع دوريات ولجان متخصصة للمرور على الشواطئ العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها وعلي المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للحفاظ على صحة مواطني وأهالي المحافظة والعاملين بها والزوار بمختلف مدن المحافظة، ويأتي ذلك تأكيداً على استمرار جنوب سيناء كأحد أقل محافظات مصر في نسب الإصابات بالفيروس.

وشدد فودة على كافة رؤساء المدن بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات بها باستمرار العمل والمتابعة والمرور الدوري الدائم لمنع أية تجمعات وتأكيد إغلاق المتنزهات والشواطئ العامة واستقرار الأسعار للمواد الغذائية واللحوم والأسماك وتأكيد جودتها وصلاحيتها كما شدد المحافظ على رفع درجات الإستعداد للمديريات والأجهزة المعنية وخاصة مديرية الصحة والمستشفيات ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والطب البيطري وباقي المديريات ذات الصلة مع تحديد مهام دقيقة لكل منها الالتزام بتنفيذها حرصاً على مواطني جنوب سيناء وزائريها.

وأكد فودة على دور مديرية أمن جنوب سيناء وكافة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام وتأكيد فرض الالتزام خاصة بإغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات وضبط الأسواق.