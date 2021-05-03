شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظون يقودون حملات تنفيذ «الإجراءات الاحترازية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عدد من المحافظين حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار «كورونا»، أسفرت عن تحرير محاضر لعدم ارتداء الكمامة، وغلق كافيهات مخالفة، فيما تواصلت عمليات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد للفيروس.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مبادرات الصحة العامة قدمت الخدمات الطبية لـ195 ألفًا و644 مواطنًا بالبحر الأحمر بالمجان، كما تقوم فرق التواصل المجتمعى بتوعية المواطنين والعاملين، بالفنادق والأماكن السياحية، بأهمية تلقى لقاحات فيروس كورونا، حيث تلقى 27 ألفًا و991 شخصًا اللقاح، من ضمنهم 3 آلاف و579 من العاملين بالقطاع السياحى. وتلقى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، لقاح «كورونا» فى مكتبه بالديوان العام، فى إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم، وناشد المحافظ المواطنين الإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، للحصول على اللقاح، مع ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وزار الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، مساء أمس الأول، مستشفيات الصدر، والتأمين الصحى، والفيوم العام، لتفقد أعمال تركيب تنكات الأكسجين الجديدة.

عالميًا، كشف خبراء القطاع الصحى فى الهند أن الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات بسبب «كورونا»، قد تصل إلى 10 أضعاف الأرقام المعلنة، إلا أن الحكومة الهندية لا تزال مترددة فى فرض العزل والإغلاق العام، لاحتواء المتحور الهندى الجديد الأكثر فتكًا والأوسع انتشارًا. وأبلغت الحكومة معظم الولايات والعديد من المستشفيات بتأجيل برنامج التطعيم لعدة أيام، بسبب تعثر وصول اللقاحات إلى مراكز التطعيم، إذ سجلت السلطات الهندية 392 ألفًا و488 إصابة جديدة، و3689 وفاة فى ارتفاع قياسى، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ووصلت، أمس، 28 طنًا من المعدات الطبية كمساعدات فرنسية إلى نيودلهى، إضافة لطائرات مساعدات روسية، وسارع العديد من دول العالم إلى تعليق حركة الطيران مع الهند.