شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكى يبدأ جولة تشمل الإمارات والأردن ومصر والسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ وفد دبلوماسى وأمنى أمريكى جولة شرق أوسطية، تشمل الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية، وتستمر حتى 7 مايو الجارى، بهدف بحث عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ملفات حقوق الإنسان، والحرب فى اليمن، والتطورات على صعيد الملف النووى الإيرانى ومخاطر إيران فى دعم وكلائها الإقليميين، وتمثل تلك الزيارة هى الأولى من نوعها فى عهد الرئيس الأمريكى جو بايدن منذ وصوله إلى السلطة فى 20 يناير الماضى.

وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، مساء أمس الأول، إن «الوفد يتكون من مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، ومنسق مجلس الأمن القومى الأمريكى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكجورك، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوى هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول».

وأكد البيان أن «الوفد سيزور أبوظبى وعمّان والقاهرة والرياض، ويلتقى كبار المسؤولين الحكوميين»، موضحًا أن الهدف من تلك الجولة هو التأكيد على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين»، وأوضح البيان أن «الوفد سيناقش فى أبوظبى القضايا الإقليمية ويسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات، بما فى ذلك التعاون لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز الطاقة النظيفة»، كما يناقش الوفد المضى قدمًا فى صفقة سلاح أمريكية للإمارات بقيمة 23 مليار دولار، تشمل 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 و18 طائرة عسكرية مسيّرة.

وفى عمّان، «سيبحث الوفد مع المسؤولين القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن «الوفد سيناقش فى القاهرة العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمى، والتعاون الاقتصادى وحقوق الإنسان».