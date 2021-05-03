شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 61 ألفا و551 مخالفة ضمن «حملة إنقاذ النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير لوزارة الرى أن إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل تحت مظلة «حملة إنقاذ النيل»، ٦١٥٥١ إزالة، حتى الآن، والتى تستهدف مواجهة أشكال التعديات على النيل.

ورصدت أجهزة حماية النيل حالة تعدٍ صارخة على النيل بعزبة أبوغانم بين قريتى كفر الطويلة وديسط عند الكيلو ١٩٧ بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بالدقهلية، حيث قام أحد المتعدين أثناء الإفطار بالردم داخل مجرى النيل بمخلفات كسر الطوب الأحمر وتغطية الردم بطبقة من التربة الزراعية لإخفاء معالم المخالفة، وهو ما رصدته الأجهزة الفنية فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة التى تقوم بها أجهزة الوزارة للتصدى لأشكال التعديات على النيل ووأدها فى مهدها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المخالف وإلزامه بإحضار «لودر» ورفع مخلفات الردم بالمجرى على نفقته، حيث تم رفع الردم بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شؤونها.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن الإجراء الفورى والصارم الذى اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأى مخالفة على نهر النيل. وأضاف «عبدالعاطى»، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تواصل التصدى لأشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

وأوضح «عبدالعاطى» أن وزارة الرى تقوم بسلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل، آخرها الموجة رقم ١٧ والجارى تنفيذ المرحلة الثانية منها الآن، حيث سجلت الموجه حتى الآن إزالة ٣٩٥٦ مخالفة تم خلالها استرداد مسطح إجمالى قدره ٥٧٠٤٤٩ مترا مربعا، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبان بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.