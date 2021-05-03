شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يزور «جامعة بنها الأهلية» لمتابعة تجهيز المبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، واستمع إلى شرح تفصيلى حول مكونات مبانى الجامعة، واطلع على معدلات التنفيذ، موجهًا بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة مبانى الجامعة وفقًا للخريطة الزمنية المحددة، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب. وشملت جولة وزير التعليم العالى، التى كانت برفقة الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس «الجامعة»، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية،

والدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسى لجامعة بنها، مبانى الكليات التى تضم المدرجات وفصول التدريب والمعامل وورش التدريب والمكاتب الإدارية، مشيدًا بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة. وتقع جامعة بنها الأهلية على مساحة ٣٧ فدانًا، وتضم عدة مبانٍ، منها: (إدارة الجامعة- مبنى أكاديمى- مبنى الورش- مبنى ريادة الأعمال والابتكار- مبنى المعامل).