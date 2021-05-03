شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ساخن على أجندة لجان «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اجتماعًا، غدًا، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فيما يخص وزارة التضامن «قطاع الحماية الاجتماعية- مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات»، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

فيما ستناقش اللجنة خلال اجتماعها، الأربعاء، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للقطولة والأمومة، على أن تناقش موازنة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال اجتماع اللجنة، الخميس المقبل.

كما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022 فيما يخص وزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها، من بينها ديوان عام وزارة التجارة وجهاز التمثيل التجارى، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما ستناقش اللجنة الاقتصادية مشروع موازنة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، وهى ديوان عام الوزارة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، بجانب مشروع خطة التنمية وموازنة المجلس القومى للسكان.