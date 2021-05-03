شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تستعد لصب خرسانة محطات القطار السريع «العين السخنة- مطروح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمس، أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسى مطروح»، فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحى وتخطيط المسار، وجارٍ العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار والأسوار، وكذلك المحطات، وتم الانتهاء من جميع الجسات للمحطات وأعمال الحفر حتى منسوب التأسيس، فيما يجرى الإعداد لصب الخرسانة العادية للأساسات لهذه المحطات.

وكانت انتهت أعمال التصميم المعمارى العام للمحطات وتم اعتمادها والتنسيق على التصميم الإنشائى مع الأعمال الكهروميكانيكية، وجارٍ أعمال التصميم الإنشائى التفصيلى للتنفيذ ويتم تنفيذ كافة الأعمال المدنية والإنشاءات سالفة الذكر، بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وأكد الوزير، خلال جولته، أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للتوقيت المخطط، مشيرًا إلى أهميته الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى سيتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وأضاف أن السرعة التصميمية لمشروع قطار السخنة- مطروح تبلغ 250 كيلومترًا فى الساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائى السريع 230 كيلومترًا فى الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترًا فى الساعة، كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كيلومترًا فى الساعة.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يشمل 20 محطة، منها 8 محطات للقطار السريع، و12 محطة إقليمية، لافتًا إلى أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط، ما يقلل الازدحام المرورى ويحقق أمانًا أعلى للركاب وتأثيرًا أفضل على البيئة، ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة، ويساعد على احتواء الزحف العمرانى.