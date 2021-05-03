شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تنفذ 1008 وحدات بـ«زهور مايو» لأهالى «الزرايب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 1008 وحدات سكنية -42 عمارة- بمشروع «زهور مايو»، بنسبة إنجاز بلغت نحو 80% كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية بمدينة 15 مايو، مشيرًا إلى أن المشروع يعد مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائرى ضمن خطة تطوير العشوائيات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة بأهالينا بهذه المناطق.

وأضاف «الجزار» أن المنطقة من المقرر أن تضم سكنا، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، بجانب المشروعات الخدمية، والتى تشمل مدرسـة على مساحة 4 آلاف متر مربع، ووحدة صحية على مســاحة 1000 متر مربع، وحضانة على مساحة 500 متر مربع، ومناطق تجـارية على مسـاحـة 1750 مترا مربعا، ومساحات خضـراء وطرقا ومرافق، لافتاً إلى أن القيمة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ حوالى 550 مليون جنيه.

وأشار السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه جار تنفيذ أعمال الطرق والمرافق فى كامل المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق 65%، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق 80%.