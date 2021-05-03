شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 27 ألفًا و991 تلقوا لقاح كورونا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ1200 من المواطنين والسائحين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا بالبحر الأحمر، تزامنًا مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية.

ووجهت وزيرة الصحة باستمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بمختلف المحافظات، لزيادة نشر الوعى بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا من خلال فرق التواصل المجتمعى والتثقيف الصحى، والتى بدأت أعمالها بسوهاج وأسيوط خلال الأسبوع الماضى، لافتة إلى نشر فرق التواصل المجتمعى بـالقاهرة، والجيزة، والقليوبية، وقنا، اعتبارا من أمس لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وقدمت مبادرات الصحة العامة تحت شعار (100 مليون صحة) الخدمات الطبية لـ195 ألفًا و644 مواطنًا بالبحر الأحمر بالمجان، كما تقوم فرق التواصل المجتمعى بتوعية المواطنين والعاملين بالفنادق والأماكن السياحية بالبحر الأحمر بأهمية تلقى لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع، حيث تلقى 27 ألفًا و991 لقاح فيروس كورونا من ضمنهم 23 ألفًا و579 من العاملين بالقطاع السياحى ضمن تطعيم العاملين بالأنشطة الاقتصادية الكبرى بالدولة.

وذكرت الوزارة أنه تم نشر فريق من التواصل المجتمعى خلال اليومين الماضيين بالأحياء المختلفة بمدينة الغردقة تشمل أماكن التجمعات والأسواق ومواقف المواصلات العامة، بالإضافة إلى المرور على القرى السياحية والشواطئ، لتقديم الخدمات التوعوية للمواطنين والسائحين المترددين على تلك الأماكن.

وتقوم فرق التواصل المجتمعى بتوعية المواطنين والسائحين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا (ارتداء الكمامة وغسل الأيدى باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، والتوجه فورًا إلى المستشفى فى حال ظهور أى أعراض مرضية لفيروس كورونا)، كما تتم التوعية بأهمية تلقى لقاحات فيروس كورونا سواء للمواطنين أو العاملين بالقطاع السياحى ما يساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضافت الوزارة أنه تم توزيع 10 عيادات متنقلة بمدينة الغردقة، خاصة فى المناطق السياحية، تضم فرقًا طبية، لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين والسائحين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصرف العلاج للمرضى بالمجان، ويتم توزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل (كمامات- مطهرات).

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن خروج 769 متعافيًا من فيروس كورونا، وتم تسجيل 1032 حالة جديدة، وتوفيت 63 حالة ليصل إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر إلى 228584 من ضمنهم 171542 حالة تم شفاؤها، و13402 وفاة.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أمس، التعاون مع وزارة الصحة، لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى فى أسرع وقت باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، إنه لتسهيل عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحى وفرت الوزارة مراكز للتطعيم داخل بعض المنشآت الفندقية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالإضافة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للفرق الطبية التى تنتقل للفنادق لتطعيم العاملين، بالإضافة للمراكز الرئيسية للتطعيم الموجودة بالمحافظتين.

وأشار إلى حرص الوزارة على الحفاظ على صحة العاملين والسائحين والمواطنين، مؤكدا أن الانتهاء من عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحى ستمنح ميزة إضافية للسياحة المصرية مما سيزيد من فرص ومعدلات التدفق السياحى وجذب مزيد السياحة الوافدة.

وقال أحمد على، الخبير السياحى، لـ«المصرى اليوم»، إن عملية التطعيم تعد حاليا فى ظل انتشار جائحة كورونا إحدى أدوات الجذب السياحى بالنسبة للسائح المرتقب، فى إشارة للمقصد السياحى الذى يضم عمالة تم تطعيمها، سيكون الاختيار الأول للسائح كذلك أماكن الإقامة المفضلة هى التى تتبع إجراءات مواجهة الفيروس وتطعيم العاملين بها.