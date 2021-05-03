شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب العدادات الكودية لكل من سدد المقايسات بأسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لكل من توافرت لديه الشروط بالطلبات التى تم تقديمها على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من إجراءات المعاينات الخاصة، وتحصيل المقايسات لضمان سرعة تركيب العدادات للمخالفين والحفاظ على حق الدولة.

وأشار حمزة إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من عمل ما يقرب من 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 92 ألف عداد كودى حتى الآن.

وتابع حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التركيب، ولكنه عدد ضئيل بالمقارنة بعدد الطلبات.

وأضاف حمزة ، أن الوزارة مستمرة في تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية يونيو المقبل، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطن بدلا من نظام الممارسة الذى يعتبر غير عادل لصعوبة تحديد الاستهلاك الفعلى.