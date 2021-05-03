حدث ليلاً| تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى اليوم.

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"أمر خطير".. بيان جديد من الخارجية السودانية حول الملء الثاني لسد النهضة

اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية، أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا "أمر خطير".

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"الموضوع أخد أكبر من حجمه".. محافظ البحر الأحمر عن جلسة تصوير الراقصة جوهرة بـ"مسجد الميناء"

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن نسب إشغال فنادق مدينة الغردقة تجاوزت 21% خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "نتوقع زيادة كبيرة في نسب الإشغال بعد عودة السياحة الروسية لمصر".

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قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة لإجراءات كورونا

وجّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتشميع عدد من الكافيهات، بمنطقة شيراتون بالنزهة، لمدة شهر لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتداول الشيشة فيها، بالمخالفة لقرارات الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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الزراعة: خلو حديقة الحيوان من فيروس كورونا

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه قرار إغلاق حديقة الحيوان بمناسبة شم النسيم جاء كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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حزب رئيس الوزراء الهندي يخسر انتخابات إقليمية في خضم أزمة كورونا

ظهر الحزب الحاكم في الهند اليوم الأحد متراجعا في انتخابات إقليمية رئيسية، تعد مقياسا لشعبية رئيس الوزراء ناريندار مودي وما إذا كانت إساءة حكومته التعامل مع أزمة فيروس كورونا يمكن أن تلحق ضررا بحظوظها السياسية.

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"20 مليونا يترقبون الكارثة".. السودان يُصدر بيانًا بشأن سد النهضة

قال وزير الري السوداني، إن 20 مليون مواطن على ضفتي النيل يترقبون "كارثة الملء الثاني لسد النهضة".

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​تعهدت بتنفيذ الملء الثاني.. لماذا ترفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة؟

تزداد حالة التوتر بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، نتيجة إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، المقدر بـ13.5 مليار متر مكعب بشكل أحادي، دون توقيع اتفاق قانوني يضمن حقوق دولتي المصب، ولا يراعي حصتهما في مياه النيل.

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الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيّرة مفخخة أطلقت صوب المنطقة الجنوبية

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، ليل الأحد- الاثنين مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

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المملكة المتحدة تعتزم إرسال ألف جهاز تنفس صناعي إضافي للهند

تسارع بريطانيا من أجل إرسال ألف جهاز تنفس صناعي إضافي إلى الهند لمساعدة نظام الرعاية الصحية المتعثر هناك في التعامل مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا الذي يقتل الآلاف كل يوم.

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