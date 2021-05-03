شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: إغلاق المحميات المركزية فى أعياد شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس، بإغلاق المحميات المركزية خلال أعياد شم النسيم، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المحميات المركزية التى سيتم إغلاقها بأعياد الربيع هى محمية وادى دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم، وذلك للحد من التجمعات المحتملة نظرا لما تشهده تلك المحميات من إقبال كبير فى ذلك الوقت من كل عام ولتواجدها داخل القاهرة أو لقربها منها.

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجات الاستعدادات القصوى فى المحافظات، أمس، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بغلق المتنزهات والشواطئ تزامنًا مع أعياد الربيع وشم النسيم.

وأعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، وشدد على التطبيق الصارم لقرار غلق المتنزهات، والحدائق العامة، وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بكل حسم مع المقاهى والكافيهات والمحلات المخالفة لتلك الإجراءات وغلقها فورًا.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين كل القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها الصحة، والتموين، والطب البيطرى، لاتخاذ التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، والمحلات، والمخابز، وأماكن بيع اللحوم، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وضبط السلع غير الصالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات، مع استمرار الحملات اليومية على المقاهى والكافيهات، والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمواعيد الغلق الصيفية للمحال والمطاعم، والمولات التجارية، والورش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى البحر الأحمر، أغلقت إدارة النادى الاجتماعى بالغردقة، النادى أمام الزوار والأعضاء كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت إدارة النادى أنه تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادى، سيتم الغلق بشكل كامل وليس الشاطئ فقط.

وفى السويس، أكد نائب محافظ السويس على غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل شدة مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وغلقها فورًا.

وأشار إلى أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا بمناسبة قدوم شم النسيم وعيد الربيع.

وشدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، مع غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل ووقف جميع الرحلات النيلية بالكامل خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، وذلك بالتنسيق مع كل المديريات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، وموافاة غرفة العمليات الرئيسيّة بديوان المحافظة بكل التفاصيل.

وأوضح محافظ الأقصر أن تلك القرارات جاءت تحسبًا لخروج المواطنين والذهاب إلى الحدائق العامة لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا حرصًا على صحة المواطنين.